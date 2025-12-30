Hat sich Dayot Upamecano verpokert?

Dayot Upamecano wird wohl nicht zu Real Madrid wechseln.

Der spanische Rekordmeister nimmt Abstand von einem Transfer des Bayern-Verteidigers, nachdem der Klub die finanziellen Forderungen des Franzosen als überzogen eingestuft hat.

Laut "The Athletic" verlangt der 27-Jährige ein Jahresgehalt von bis zu 18 Millionen Euro sowie eine Unterschriftsprämie von rund 20 Millionen Euro. Dieses Paket betrachtet Real als unverhältnismäßig.

Während die Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern ins Stocken geraten, scheint sich die Situation für Upamecano zuzuspitzen.

Keine Einigung bei Ausstiegsklausel?

Knackpunkt bei den Verhandlungen ist offenbar eine Ausstiegsklausel: Die Spielerseite möchte bereits im ersten Jahr des neuen Vertrags eine Wechseloption verankern, verbunden mit einer Ablösesumme von etwa 65 Millionen Euro. Hier gibt es bislang keine Einigung.

Neben Bayern gilt Paris Saint-Germain als einziger ernsthafter Interessent. Dennoch deutet aktuell vieles darauf hin, dass Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München verlängert.