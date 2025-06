Wechselt WSG-Verteidiger in die Serie A?

Innenverteidiger Jamie Lawrence könnte die WSG Tirol nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Wie "Sky" berichtet, ist Serie-A-Klub US Lecce an dem 22-Jährigen interessiert. Der Verein soll bereits konkretes Interesse hinterlegt haben. Zudem soll sich ein Klub aus der englischen Championship und verschiedene deutsche Zweitligisten nach dem Deutschen erkundigt haben.

Lawrence spielte lange in der Jugend des deutschen Rekordmeisters FC Bayern und wurde nach einer zweijährigen Leihe an Magdeburg an die WSG Tirol verkauft. Er besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2026 in Wattens. Bayern besitzt aber 50 % der Weiterverkaufsrechte.

Der 2,01 Meter große Abwehrspieler wurde bei der WSG sofort unumstrittener Stammspieler und absolvierte in der vergangenen Saison 28 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga, in denen er drei Tore erzielte.

