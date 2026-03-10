NEWS

Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Die Spanier sollen Interesse an einer Stütze der WSG zeigen. Dabei dürften sie nicht die einzigen sein.

Knapp verpasste die WSG Tirol die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Ein Erfolg gegen den GAK war am Ende zu wenig, auf den Nebenplätzen blieb vor allem in Hütteldorf die Schützenhilfe aus. WSG verpasst die Meistergruppe: "Ja, es ist enttäuschend" >>>

Dennoch dürfte der ein oder andere Spieler der Tiroler in einem starken Grunddurchgang auf sich aufmerksam gemacht haben. Dazu zählt auch Jamie Larence. Bereits im Jänner wurde dem Abwehrmann Interesse aus Spanien, Türkei, China, Schottland und Russland nachgesagt.

Zahlreiche Verträge laufen aus

Die "Tiroler Tageszeitung" nennt jetzt Valencia (Tabellenzwölfter in LaLiga) als konkreten möglichen Abnehmer. Der Deutsche hat nur noch bis Sommer Vertrag.

Im Falle Nikolai Baden-Fredriksen arbeite man hingegen an einer Vertragsverlängerung. Bei den Wattenern laufen einige Arbeitspapiere aus. Davon betroffen sind u.a. Leistungsträger wie Valentino Müller, Matthäus Taferner und Goalie Adam Stejskal. Auch die Leihspieler Benjamin Böckle (Rapid) und Moritz Wels (Austria) haben nur einen Leihvertrag bis Saisonende.

