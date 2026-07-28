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Salzburg erhält verbesserte Offerte aus Hoffenheim

Der österreichische Sportchef Andreas Schicker bessert das erste Angebot nach, der Salzburger hat offenbar jetzt Priorität.

Salzburg erhält verbesserte Offerte aus Hoffenheim Foto: © GEPA
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In den letzten Wochen gab es bereits erste Gerüchte. TSG-Sportchef Andreas Schicker soll Interesse an einem Hoffenheim-Transfer von Salzburgs Adam Daghim (20) haben.

Lange galt Leo Sauer (20) von Feyenoord Rotterdam als die heißere Variante für die Offensivposition. Wie "Voetbal International" berichtet, hat beim Slowaken jetzt aber der VfB Stuttgart das Rennen gemacht.

TSG bessert nach

Die TSG hingegen hat jetzt laut "Sky"-Reporter Dennis Bayer die Offerte für Daghim verbessert. Das neue Angebot betrage über zehn Millionen Euro, noch stehe eine Einigung mit Salzburg aus.

Mit Daghim bestehe bereits ein vereinbarter Vertrag bis 2031. Der dänische A-Nationalspieler hat in Salzburg noch ein Arbeitspapier bis 2028, die abgelaufene Saison verbrachte er leihweise beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Sein Marktwert beträgt 7,5 Millionen Euro.

Daghim wechselte 2023 für drei Millionen Euro von Aarhus GF nach Salzburg, machte für den Verein 57 Spiele. Die Wolfsburg-Leihe brachte Salzburg bereits zwei Millionen Euro Gebühr. An der Salzach kann mit einem Plusgeschäft gerechnet werden.

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