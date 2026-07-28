Transfer-Update: Neuer Neuner beim WAC, Warten bei Rapid
Außerdem: Schon einige Interessenten für Liverpool-Legionär Ifeanyi Ndukwe und eine mögliche Millionen-Offerte für Romano Schmid. Das Transfer-Update:
Am Dienstag ist am heimischen Transfermarkt wieder einiges los: In der ADMIRAL Bundesliga gab es einige Gerüchte und den einen oder anderen fixen Transfer.
Außerdem gibt es neue Entwicklungen rund um Ifeanyi Ndukwe und Romano Schmid.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Abgeblitzt! Salzburgs Mann wollte wohl diesen Hoffenheimer
Katzer über Transfers: "Wird wild"
Red Bull Salzburg: Sechs Spieler stehen auf dem Abstellgleis
WAC stellt ÖFB-Stürmer aus Salzburg vor
Salzburg erhält verbesserte Offerte aus Hoffenheim
ÖFB-Legionäre:
Ndukwe: Konkrete Gespräche mit vier Klubs