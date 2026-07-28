Transfer-Update: Neuer Neuner beim WAC, Warten bei Rapid

Am Dienstag ist am heimischen Transfermarkt wieder einiges los: In der ADMIRAL Bundesliga gab es einige Gerüchte und den einen oder anderen fixen Transfer.

Außerdem gibt es neue Entwicklungen rund um Ifeanyi Ndukwe und Romano Schmid.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Abgeblitzt! Salzburgs Mann wollte wohl diesen Hoffenheimer

Katzer über Transfers: "Wird wild"

Red Bull Salzburg: Sechs Spieler stehen auf dem Abstellgleis

WAC stellt ÖFB-Stürmer aus Salzburg vor

Salzburg erhält verbesserte Offerte aus Hoffenheim

ÖFB-Legionäre:

Ndukwe: Konkrete Gespräche mit vier Klubs

Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte?