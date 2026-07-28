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Transfer-Update: Neuer Neuner beim WAC, Warten bei Rapid

Außerdem: Schon einige Interessenten für Liverpool-Legionär Ifeanyi Ndukwe und eine mögliche Millionen-Offerte für Romano Schmid. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Neuer Neuner beim WAC, Warten bei Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Dienstag ist am heimischen Transfermarkt wieder einiges los: In der ADMIRAL Bundesliga gab es einige Gerüchte und den einen oder anderen fixen Transfer.

Außerdem gibt es neue Entwicklungen rund um Ifeanyi Ndukwe und Romano Schmid.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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