In der Saison 2023/24 hat die TSG Hoffenheim Muhammed Damar (22) in die 2. Deutsche Bundesliga zu Hannover 96 verliehen.

Der offensive Mittelfeldspieler kam zwar lediglich zu vier Einsätzen in der zweiten Liga.

In der viertklassigen Regionalliga Nord zeigte Damar bei der Zweitvertretung der 96er dafür in acht Einsätzen mit neun Toren sowie drei Assists auf und jubelte am Saisonende über den Meistertitel.

Wechsel nach Wolfsburg

Damals war Marcus Mann noch Sportchef in Hannover. Heute ist der Deutsche beim FC Red Bull Salzburg tätig und hatte Damar in diesem Sommer wohl erneut auf dem Zettel.

Wie die "BILD" berichtet, wollte Mann den 22-Jährigen nach Salzburg locken.

Doch Damar verließ die TSG Hoffenheim und wechselte fix für 5,5 Millionen Euro zum Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Für die TSG absolvierte der gebürtige Berliner insgesamt 21 Bundesliga-Spiele. In der Saison 2024/25 war er an die SV Elversberg verliehen. Beim Zweitligisten lieferte er neun Tore und sechs Vorlagen.