Sangaré-Ersatz: Bedient sich RC Lens in Österreich?

Der französische Vizemeister RC Lens hat zuletzt gute Erfahrungen mit Verpflichtungen aus der ADMIRAL Bundesliga gemacht.

Zwei Transfers des vergangenen Sommers schlugen voll ein: Samson Baidoo (Salzburg) entwickelte sich rasch zu einem der besten Innenverteidiger der Ligue 1, und auch Mamadou Sangaré (Rapid) hat die Erwartungen mehr als erfüllt.

So sehr, dass er nun vor einem Transfer in die Premier League steht. FC Brentford soll bereit sein, 48 Millionen Euro nach Lens zu überweisen.

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Lens nimmt Bogarde ins Visier

So kommt es auch nicht überraschend, dass RC Lens auf der Suche nach einem möglichen Sangaré-Ersatz erneut nach Österreich blickt.

Wie der französische Journalist Sébastien Denis berichtet, richtet sich der Fokus des Klubs diesmal auf Meister LASK. Demnach zeige Lens ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung von Melayro Bogarde.

Noch zwei Jahre Vertrag

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2024 ablösefrei von Hoffenheim nach Linz und wurde mit dem LASK vergangene Saison Doublesieger. In 28 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem defensiv variabel einsetzbaren Bogarde ein Tor sowie fünf Assists.

Beim LASK besitzt der Nationalspieler Surinames noch einen Vertrag bis 2028. Sein aktueller Marktwert wird laut "Transfermarkt" auf vier Millionen Euro geschätzt.