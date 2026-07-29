Sangaré beschert Rapid Millionen-Regen!

Der SK Rapid darf sich in Kürze wohl über einen waschechten Millionen-Regen freuen!

Grund dafür ist ein Ex-Spieler: Mamadou Sangaré steht vor einem millionenschweren Transfer von RC Lens in die Premier League.

Der FC Brentford soll bereit sein, eine Ablöse von 48 Millionen Euro zu zahlen >>>

Sangaré habe mit den "Bees" bereits seine Einigung erzielt, so heißt es. Ein Transfer gilt als wahrscheinlich.

Weitere sechs Millionen Euro für Rapid?

Freuen wird das auch Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer. Dieser hat beim Verkauf von Sangaré im August 2025 nämlich eine Weiterverkaufsbeteiligung im Deal verankert.

Sollte sich die Ablösesumme von 48 Millionen Euro bewahrheiten, dürfe laut Informationen von "Sky" eine Weiterverkaufsbeteiligung von rund sechs Millionen Euro nach Hütteldorf fließen.

Rapid erzielt neuen Transfer-Rekord

Vor einem Jahr kassierte Rapid bei Sangarés Abgang noch eine Ablöse von acht Millionen Euro. Damit ist der Mittelfeldspieler aus Mali bis heute er zweitteuerste Abgang Rapids Vereinsgeschichte.

Dank der Weiterverkaufsbeteiligung könnte Sangaré in Bälde aber schon zu Rapids Rekord-Verkauf aufsteigen. Aktuell hält diesen Titel noch Isak Jansson inne, für den OGC Nizza im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro nach Wien überwies.

Nach Addierung der Weiterverkaufsbeteiligung könnte Sangaré Rapid am Ende rund 14 Millionen Euro einbringen.

Steigt Summe weiter?

Gut möglich, dass diese Summe sogar noch steigt. Mit Crystal Palace soll nämlich ein weiterer Premier-League-Klub um den 24-jährigen Mittelfeldspieler buhlen. Ein mögliches Wettbieten, das die Ablöse noch weiter in die Höhe treiben könnte, wird erwartet.

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