Gespräche laufen: Wechselt Nikolas Polster nach Berlin?

Bereits am Ende der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga hat WAC-Torhüter Nikolas Polster seinen Wunsch hinterlegt, den nächsten Schritt gehen zu wollen.

Ein Transfer ins Ausland soll es werden, bestätigte Polster im Juni.

Zwar wurde er in den vergangenen Wochen mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht, offizielle Anfragen blieben jedoch aus.

Hertha BSC nimmt Kontakt auf

Das dürfte sich nun aber ändern. Wie "Sky"-Reporter Philipp Hinze berichtet, beschäftigt sich Hertha BSC mit einer Verpflichtung des 24-jährigen Torhüters.

Demnach seien Gespräche bereits aufgenommen worden. Polster würde gerne nach Deutschland wechseln und auch die Ablöse scheint für die Berliner im Bereich des Machbaren zu sein. Weit fortgeschritten seien die Verhandlungen allerdings nicht.

Neuer Nummer eins in Berlin gesucht

Fix ist, dass sich Hertha BSC auf der Suche nach einer neuen Nummer eins befindet. Aktuell beschäftige sich der deutsche Zweitligist aber mit mehreren Kandidaten.

Vergangene Saison hütete Tjark Ernst das Tor der Hertha. Der 23-Jährige wurde jedoch für fünf Millionen Euro an Feyenoord Rotterdam verkauft. Mit Konstantin Heide, Marius Gersbeck und Tim Goller stehen aktuell drei weitere Torhüter im Kader der Berliner.

Polster würde die Erfahrung von 59 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga mit nach Berlin bringen. 2025 wurde er zudem ÖFB-Cupsieger mit dem Wolfsberger AC. Den Cut für Österreichs WM-Kader 2026 verpasste der 24-Jährige, dessen Vertrag in Wolfsberg 2027 ausläuft, knapp.