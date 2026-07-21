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Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

Mit dem Norweger soll bereits Einigkeit herrschen, den Bullen winkt eine hohe siebenstellige Ablöse.

Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wenige Tage vor dem Start in die neue Pflichtspiel-Saison bahnt sich bei Red Bull Salzburg ein weiterer Abgang an.

Edmund Baidoo wird nach Informationen des belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri von Club Brügge heiß umworben. Der amtierende Meister der Jupiler Pro League sei sich mit dem 20-jährigen Norweger demnach bereits einig.

Der Champions-League-Teilnehmer soll Salzburg ein Ablösepaket in Höhe von 9 Millionen Euro vorgelegt haben, die Gespräche zwischen den Klubs laufen.

Großes Potenzial nie vollends ausgeschöpft

Baidoo wurde im Sommer 2024 für 3,3 Millionen Euro vom norwegischen Zweitligisten Sogndal verpflichtet. Immer wieder deutete der flinke Stürmer sein großes Potenzial an, konnte es jedoch nie vollends ausschöpfen.

In 68 Pflichtspielen für die Bullen erzielte Baidoo zwölf Tore und bereitete sieben Treffer vor. Sein Vertrag in der Mozartstadt ist bis Sommer 2029 datiert.

Neben dem Norweger gilt auch Adam Daghim als Kandidat für einen Abschied aus Salzburg. Die TSG Hoffenheim zeigt großes Interesse am jungen dänischen Angreifer. Hier nachlesen >>>

Salzburgs neues Trikot im Mozart-Stil

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