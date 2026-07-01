Abgang beim FC Red Bull Salzburg: Moussa Yeo verlässt die "Bullen" und wechselt zum walisischen Klub Swansea City in die zweithöchste englische Liga.

Der 22-jährige Malier kam 2022 aus seiner Heimat nach Salzburg. Yeo startete als Kooperationsspieler beim FC Liefering, wo ihm in 33 Spielen sechs Treffer und vier Assists gelangen.

Zudem war er in dieser Phase auch für das Youth-League-Team der Roten Bullen aktiv (6 Spiele, 1 Tor).

Mit Beginn der Saison 2024/25 rückte der Offensivmann dann zum FC Red Bull Salzburg auf, wo er letztlich in 70 Partien (9 Treffer, 7 Assists) zum Einsatz kam.

"Richtiger Zeitpunkt für einen Wechsel"

"Ich denke, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel von Moussa gekommen ist. Bei uns in Salzburg hat er in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und es war Zeit für einen nächsten Schritt. Dabei hat er sich für den Wechsel in die zweite englische Liga entschieden, wofür wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen", sagt Salzburgs Sportdirektor Marcus Mann.

Yeo selbst bedankt sich bei Salzburg "für die Möglichkeiten, die ich in meinen vier Jahren hier hatte".

"In dieser Zeit konnte ich mich sehr gut beweisen und sowohl als Sportler als auch als Mensch viel lernen. Ich spüre aber, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen, anderen Klub gekommen ist. Deshalb nehme ich nun Abschied und wechsle mit vielen schönen Erfahrungen nach England."