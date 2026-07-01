Offiziell! Kapitän Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hat, ist nun offiziell. Mads Bidstrup verlässt nach drei Jahren den FC Red Bull Salzburg.

Der 25-jährige Däne wechselt zum französischen Spitzenklub Olympique Lyon. Dort erhält er einen Vertrag bis 2031.

Bidstrup kam im Sommer 2023 vom FC Brentford für sechs Millionen Euro nach Salzburg. Seitdem absolvierte er 116 Spiele für die "Bullen" und führte sein Team ab Februar 2025 als Kapitän aufs Feld.

Bidstrup verabschiedet sich

"Die Zeit in Salzburg war für mich etwas ganz Besonderes. Auch wenn es letztendlich sportlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle das erhofft haben, durfte ich hier viele unvergessliche Momente erleben, mich sportlich und persönlich weiterentwickeln und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten", so der Däne in der Aussendung.

Bidstrup hält zudem fest: "Ich bin dem Klub, meinen Mitspielern, dem Staff und unseren Fans sehr dankbar für die Unterstützung in den vergangenen drei Jahren und werde diese Zeit immer in besonderer Erinnerung behalten."

Das sagt Sportchef Mann

Auch von Salzburg gibt es nur Wertschätzung für den Mittelfeldspieler: "Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln. Letztlich haben sich die Gespräche mit Mads, aber auch jene mit Olympique Lyon so positiv gestaltet, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben", so Sportchef Marcus Mann.

"Wir bedanken uns bei Mads für seinen Einsatz und seinen Willen, hier in Salzburg etwas zu bewegen, und wünschen ihm bei seinem neuen Klub alles Gute!"