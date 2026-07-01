WM-Bilanz des Ex-FIFA-Referees: "Die Fans haben mehr vom Spiel!"

Stuchlik leitete 15 Jahre lang internationale Spiele und kann auf 267 Einsätze in Österreichs höchster Liga verweisen.

Der Wiener arbeitet als internationaler Schiribeobachter bei UEFA- und FIFA-Bewerben. Der 60-Jährige war als Schiedsrichter-Manager beim ÖFB und in Aserbaidschan tätig.

2019 wurde Stuchlik von der FIFA als VASR Instruktor zertifiziert.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Fritz Stuchlik über die aktuellen Regeländerungen, die Zukunft der "Hydration Breaks" und seine Einschätzung des schwedischen WM-Schiris, der Österreich gegen Spanien leitet.