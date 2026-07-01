Stammtisch

WM-Bilanz des Ex-FIFA-Referees: "Die Fans haben mehr vom Spiel!"

Am Stammtisch bei Andy Ogris wirft Fritz Stuchlik einen Blick auf die Leistungen der Schiris. Austrias ehemaliger Kultstürmer analysiert das ÖFB-Team sowie Spanien:

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Stuchlik leitete 15 Jahre lang internationale Spiele und kann auf 267 Einsätze in Österreichs höchster Liga verweisen.

Der Wiener arbeitet als internationaler Schiribeobachter bei UEFA- und FIFA-Bewerben. Der 60-Jährige war als Schiedsrichter-Manager beim ÖFB und in Aserbaidschan tätig.

2019 wurde Stuchlik von der FIFA als VASR Instruktor zertifiziert.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Fritz Stuchlik über die aktuellen Regeländerungen, die Zukunft der "Hydration Breaks" und seine Einschätzung des schwedischen WM-Schiris, der Österreich gegen Spanien leitet.

Warum sich Andy Ogris bei seinem Weltmeistertipp bestätigt fühlt und was Stuchlik über mögliche WM- oder EM-Schiris aus Österreich zu sagen hat, verraten die beiden in der 189. Episode am LAOLA1-Stammtisch presented by ImmoScout24 (Video und Podcast).

Die 189. Episode als Podcast anhören:

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