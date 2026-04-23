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Warum Schmid Hartberg verlässt: "Das ist mir nicht gelungen"

Hartbergs Erfolgstrainer erklärt den Abschied sowie den Zeitpunkt der Verkündung. Es gibt auch Kritik an den Gegebenheiten in der Oststeiermark.

Warum Schmid Hartberg verlässt: "Das ist mir nicht gelungen" Foto: © GEPA
Johannes Bauer
Textquelle: © LAOLA1
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Der TSV Hartberg gewinnt bei Rapid und ist im Kampf um die Europacup-Plätze wieder voll dabei! Keine schlechte Ausgangssituation vor den letzten vier Spielen der Meistergruppe für den Underdog "oben".

Trotzdem war es nicht der Erfolg, der den Mittwochabend so emotional für die Oststeirer machte. Sondern die Gewissheit, dass der gemeinsame Weg mit Manfred Schmid am Ende der Saison vorbei sein wird.

Der Trainer tat das unmittelbar vor dem Spiel bei "Sky" kund (HIER nachlesen>>>), deutlich früher erfuhren es auch die Spieler nicht.

"Ich habe es der Mannschaft ungefähr eine Stunde vor dem Spiel gesagt. Der Zeitpunkt deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es die Mannschaft beschäftigt, es etwas mit den Spielern macht. Aber ich war hundertprozentig sicher, dass sie gefestigt genug ist und das keine Auswirkungen hat", verrät Schmid.

Hatte es auch nicht: "Ich glaube sogar, dass das eine Reaktion der Mannschaft war. Dass sie für den Trainer gespielt haben. Ich habe die Reaktion gesehen, ich glaube, es war nicht der falsche Zeitpunkt."

Zwei gute Gründe

Und warum die Entscheidung - abgesehen vom Faktor der frühzeitigen Planungsmöglichkeiten für alle?

"Ich weiß von der Entwicklung der Spieler her nicht, ob ich nächste Saison noch mehr erreichen kann. Und vor allem müsste ich da mehr Entscheidungsfreiheit haben. Das ist im Moment nicht so", war der 55-Jährige nach zwei Jahren im Amt zwischen den Zeilen durchaus kritisch.

"Mein Ziel wäre es, ein paar Dinge zu hinterlassen, wie infrastrukturelle Verbesserungen. Das ist mir nicht gelungen."

Manfred Schmid

Immerhin sei es in dieser Zeit gelungen, ein Team - damals am letzten Platz - einen Spielstil zu verpassen, ein Finale im UNIQA ÖFB-Cup zu erreichen und dieses Jahr eben sogar noch im Rennen um Europa zu sein.

Und einen zweiten entscheidenden Punkt gibt es für Schmid: Das Thema Infrastruktur. Und das, obwohl das Stadion gerade modernisiert und um eine Tribüne erweitert wurde.

Abseits davon dürften die Möglichkeiten aber seine Ansprüche nicht erfüllen: "Es ist jetzt geschafft, dass der Trainingsplatz und das Stadion in einem guten Zustand sind. Aber es sind viele Dinge, die man noch verbessern kann."

Natürlich sei in einem kleinen Ort wie Hartberg, bei einem kleinen Verein wie dem TSV nicht alles einfach: "Doch als ich gekommen bin, habe ich gesagt: Mein Ziel wäre es, ein paar Dinge zu hinterlassen, wie infrastrukturelle Verbesserungen. Das ist mir nicht gelungen."

Heil: "Da hat er sich auch was anderes verdient"

Bei den Spielern bleibt viel Dankbarkeit. Bei den Youngstern, die Schmid entwickelte, sowieso. Aber die Routiniers streuen nicht weniger Lob aus.

Wie etwa Jürgen Heil: "Der Trainer hinterlässt nur Positives. Es war eine richtig, richtig erfolgreiche Zeit."

Auch der Kapitän bleibt nicht ohne Kritik - an den Umständen: "Und es ist in Ordnung, wenn sich der Verein jetzt anders aufstellen will. Ich finde nur die Art und Weise, wie es nach außen kommuniziert wurde, war nicht besonders glücklich. Da hat er sich auch was anderes verdient, der Manfred."

Er könne die Entscheidung auch nachvollziehen: "Wenn man sich als Verein so lange Zeit mit der Entscheidung lässt (einer Vertragsverlängerung, Anm.), dann ist es irgendwann normal, dass sich die Person denkt, warum das nicht passiert - und er wird im Sommer andere Optionen haben. Dann ist es auch nachvollziehbar, dass er sich verändert."

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