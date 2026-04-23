Warum Schmid Hartberg verlässt: "Das ist mir nicht gelungen"

Der TSV Hartberg gewinnt bei Rapid und ist im Kampf um die Europacup-Plätze wieder voll dabei! Keine schlechte Ausgangssituation vor den letzten vier Spielen der Meistergruppe für den Underdog "oben".

Trotzdem war es nicht der Erfolg, der den Mittwochabend so emotional für die Oststeirer machte. Sondern die Gewissheit, dass der gemeinsame Weg mit Manfred Schmid am Ende der Saison vorbei sein wird.

Der Trainer tat das unmittelbar vor dem Spiel bei "Sky" kund (HIER nachlesen>>>), deutlich früher erfuhren es auch die Spieler nicht.

"Ich habe es der Mannschaft ungefähr eine Stunde vor dem Spiel gesagt. Der Zeitpunkt deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es die Mannschaft beschäftigt, es etwas mit den Spielern macht. Aber ich war hundertprozentig sicher, dass sie gefestigt genug ist und das keine Auswirkungen hat", verrät Schmid.

Hatte es auch nicht: "Ich glaube sogar, dass das eine Reaktion der Mannschaft war. Dass sie für den Trainer gespielt haben. Ich habe die Reaktion gesehen, ich glaube, es war nicht der falsche Zeitpunkt."

Zwei gute Gründe

Und warum die Entscheidung - abgesehen vom Faktor der frühzeitigen Planungsmöglichkeiten für alle?

"Ich weiß von der Entwicklung der Spieler her nicht, ob ich nächste Saison noch mehr erreichen kann. Und vor allem müsste ich da mehr Entscheidungsfreiheit haben. Das ist im Moment nicht so", war der 55-Jährige nach zwei Jahren im Amt zwischen den Zeilen durchaus kritisch.