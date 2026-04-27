Bauchfleck abgeschüttelt: "Hat eine Menge Charakter gebraucht"

Die gesamte Saison der ADMIRAL Bundesliga ist für den SK Rapid schon ein Auf und Ab, das komprimierte sich in der nun beendeten Woche auf ein paar Tage.

War der Punkt aus zwei Spielen gegen Hartberg noch ein Rückschlag, steht nun der dritte Sieg aus vier Spielen gegen Red Bull Salzburg zu Buche. So erfolgreich war Rapid in einer Spielzeit überhaupt noch nie, seit der Kontrahent unter den Flügeln des Bullen steht.

Dass das ein drittes Mal gelingt, war auch deswegen nicht unbedingt zu erwarten, da nur drei Tage zwischen der Enttäuschung und der nächsten Aufgabe lagen.

"Das ist, was ich am Fußball hasse: Am Mittwoch hätte ich am liebsten einen anderen Sport gecoacht, und heute liebe ich es wieder, das im Fußball zu tun. Du musst dir eben antrainieren, schnellstmöglich von den Emotionen loszukommen", war der 92 Stunden zuvor noch gezeichnet scheinende Johannes Hoff Thorup wieder lebendig, aber eben analytisch kühl.

"Es braucht eine Menge Charakter, den Mittwochabend aus dem System zu bekommen und sich einfach auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren", lobte er seine Spieler.

Zwei Teams neutralisieren sich

Dabei sah es dann lange gar nicht nach diesem erneuten Erfolg über Salzburg aus. Es war eine taktisch geprägte Partie auf Augenhöhe, lange auch ohne Großchancen. Ein klassisches 0:0.

Ehe Ercan Kara kam und in der 88. Minute die selbst beschriebenen schönsten Minuten seiner Karriere einleitete.

"Es war von Anfang an kein leichtes Spiel. Es ist schwer gewesen, ins letzte Drittel zu kommen und gefährlich zu werden", monierte Matthias Seidl nach dem Spiel gegen seine Bundeslandsmänner.

"Am Ende haben wir das Tor erzwungen, und das gehört auch einmal dazu."

Bist a Däne, bist a Mensch

Am Ende waren es zwei Joker, die die Entscheidung brachten: Torschütze Kara und Assistgeber Yusuf Demir, der seinen ersten Scorer seit der Rückkehr einsteckte.