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Manfred Schmid verlässt Hartberg im Sommer

Der gebürtige Wiener verkündete live im TV sein Ende beim Bundesligisten.

Manfred Schmid verlässt Hartberg im Sommer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Manfred Schmid und der TSV Hartberg werden ab Sommer getrennte Wege gehen!

Das gab der 55-Jährige kurz vor dem Anpfiff gegen den SK Rapid im Interview mit "Sky" bekannt.

"Ich hatte genug Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Für mich war die Entwicklung wichtig, mit Cupfinale und Meistergruppe. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass die Vorstellungen nicht mehr zusammenpassen und deswegen werde ich im Sommer eine neue Aufgabe suchen."

Schmid übernahm die Oststeirer im September 2024 und coachte den Klub in 61 Pflichtspielen. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wird er nun nicht verlängern.

"Wir haben jetzt noch fünf wichtige Spiele und wollen bestmöglich noch in den Europacup kommen", legt Schmid den Fokus auf die bevorstehenden Aufgaben.

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