"Erci, Erci" gefeiert: "Werd's mein Leben lang nicht vergessen!"

Wenn Ercan Kara trifft, dann wird es emotional!

Ob vor fast einem Jahr zum 3:0 im Europacup-Playoff gegen den LASK, zuletzt beim Auswärtsderby oder nun zum dritten 1:0-Sieg über Red Bull Salzburg in dieser Saison: Der Joker sticht auffällig oft zu Treffern, die einen Unterschied machen.

Diesmal geschah es vor dem Block West - prädestiniert für einen explosiven Jubel.

Schönster Moment der Karriere?

"Es ist schwer in Worte zu fassen. Das waren pure Emotionen. Ich kann mich leider nicht normal freuen", hatte der Stürmer auch noch Minuten später ein breites Lächeln auf dem Gesicht - das "leider" natürlich mit einem Augenzwinkern versehen.

Weil der Block danach auch "Erci, Erci" skandierte, bekam der Moment sogar die Qualifikation für den allerschönsten der Karriere zugesprochen. Eine Ansage!

"Auf jeden Fall ist es ein Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Der Furki (Demir, Anm.) hat mich noch gefragt, ob es dieser Moment oder das LASK-Tor ist. Und es ist wirklich schwer."

Enttäuschender Samstag

Dabei begann das Wochenende für Kara noch mit einer Enttäuschung, als er am Samstag erfuhr, wieder nur Joker zu sein.