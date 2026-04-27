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Trainersuche beim TSV Hartberg: Das ist der aktuelle Stand

Bald soll ein neuer Trainer in der Steiermark vorgestellt werden. Auch aus dem Ausland gab es Interesse an der Trainerposition. Obmann Erich Korherr gibt ein Update.

Trainersuche beim TSV Hartberg: Das ist der aktuelle Stand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach rund zwei Jahren wird Manfred Schmid den TSV Hartberg am Saisonende verlassen.

Die Trainersuche läuft bereits auf Hochtouren. In Zukunft will man mit mehr heimischen Talenten und weniger Legionären arbeiten. Auch deshalb soll der Schmid-Nachfolger auf jeden Fall aus Österreich kommen.

Dennoch gab es auch viele internationale Kandidaten, die in den letzten Wochen Interesse zeigten - sehr zur Überraschung von Obmann Korherr.

Korherr will mit zwei bis drei Kanditaten "in intensive Gespräche gehen"

Bis ein neuer Name präsentiert wird, wird es allerdings noch dauern. Vier österreichische Namen sollen aktuell bei den Steirern ganz oben auf der Liste stehen.

Das sind die Trainerkandidaten beim TSV Hartberg >>>

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt Obmann Erich Korherr: "Wir werden alle Angebote, die hereinkommen, prüfen und uns dann auf zwei bis drei Personen festlegen, mit denen wir in intensive Gespräche gehen".

Heil hat Angebot vorliegen

Auch in die Kaderplanung soll der künftige Trainer eingebunden werden.

Mit den Stammkräften hat man zum Großteil bereits verlängert, Kapitän Heil soll zudem ein Angebot vorliegen haben. "Die Entscheidung liegt jetzt bei ihm", so Korherr.

Noch liegt der TSV Hartberg in der Meistergruppe an sechster Stelle, hat aber drei Spieltage vor Schluss nur einen Punkt Rückstand auf die Austria und vier auf Rapid.

Der Tabellenrechner Meistergruppe:

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