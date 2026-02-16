NEWS

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

In der Bundesliga liegen die Teams punktetechnisch extrem eng beieinander. Das Rennen um die Top-Sechs ist so offen wie lange nicht.

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga geht in die heiße Phase.

Wer kommt in die Top-Sechs und kämpft im Frühjahr um den Meistertitel und wer muss in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg spielen?

Jeder Spieltag kann die Tabelle noch einmal komplett durcheinanderwirbeln.

Mit dem LAOLA1-Tabellenrechner kannst du jedes mögliche Szenario simulieren:

Mehr zum Thema

ÖFB-Frauen-Cup: Austria löst Semifinal-Ticket

ÖFB-Frauen-Cup: Austria löst Semifinal-Ticket

1
Auch dank eines "dummen" Elfers: Der Blau-Weiße Glaube ist zurück

Auch dank eines "dummen" Elfers: Der Blau-Weiße Glaube ist zurück

Bundesliga
1
Krampf-Derby geht nach Pyro-Zwischenfall an die Veilchen

Krampf-Derby geht nach Pyro-Zwischenfall an die Veilchen

Bundesliga
232
Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter

Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter

Bundesliga
96
Letsch nach GAK-Pleite: "Alles andere als okay"

Letsch nach GAK-Pleite: "Alles andere als okay"

Bundesliga
31
348. Wiener Derby LIVE: Austria - Rapid

348. Wiener Derby LIVE: Austria - Rapid

Bundesliga
290
Erster Sieg seit Oktober: Blau-Weiß Linz biegt den WAC

Erster Sieg seit Oktober: Blau-Weiß Linz biegt den WAC

Bundesliga
9

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien FK Austria Wien FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz LASK SV Ried SCR Altach WSG Tirol Wolfsberger AC GAK FC Blau-Weiß Linz TSV Hartberg