Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga geht in die heiße Phase.

Wer kommt in die Top-Sechs und kämpft im Frühjahr um den Meistertitel und wer muss in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg spielen?

Jeder Spieltag kann die Tabelle noch einmal komplett durcheinanderwirbeln.

Mit dem LAOLA1-Tabellenrechner kannst du jedes mögliche Szenario simulieren: