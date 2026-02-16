-
NEWS
Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner
In der Bundesliga liegen die Teams punktetechnisch extrem eng beieinander. Das Rennen um die Top-Sechs ist so offen wie lange nicht.
Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga geht in die heiße Phase.
Wer kommt in die Top-Sechs und kämpft im Frühjahr um den Meistertitel und wer muss in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg spielen?
Jeder Spieltag kann die Tabelle noch einmal komplett durcheinanderwirbeln.
Mit dem LAOLA1-Tabellenrechner kannst du jedes mögliche Szenario simulieren: