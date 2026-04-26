Traumtore! LASK fertigt Hartberg ab

Der LASK feiert in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen verdienten 5:1-Auswärtserfolg beim TSV Hartberg.

Damit übernehmen die Linzer vor dem Topspiel in Graz-Liebenau zwischen Sturm und der Wiener Austria (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) die Tabellenspitze.

Dabei agieren die Linzer von Beginn an aktiv und dürfen auch über einen Traumstart jubeln.

Eine Flanke von der rechten Seite bekommen die Hartberger nicht geklärt. Xavier Mbuyamba zieht ab und trifft ins rechte Eck zur frühen 1:0-Führung (5.).

LASK baut vor der Pause die Führung aus

Daraufhin bleibt die Kühbauer-Elf spielbestimmend und baut vor dem Seitenwechsel den Vorsprung aus.

Sasa Kalajdzic netzt aus etwa zwölf Metern ins kurze rechte Eck zur 2:0-Halbzeitführung der Linzer Gäste ein (30.).

Nach dem Seitenwechsel überschlagen sich die Ereignisse. Nur wenige Sekunden benötigt der LASK für den dritten Treffer. Moses Usor erhöht nach einem Entrup-Zuspiel aus zentraler Position mit einem herrlichen Abschluss zur 3:0-Führung (46.).

Lediglich zwei Minuten danach schlägt der TSV aber zurück: Elias Havel verkürzt mit einer starken Direktabnahme nach einer Kainz-Flanke zum 1:3-Rückstand (48.).

Hartberg in der Folge bemüht, LASK mit später Entscheidung

Daraufhin agieren die Linzer etwas passiver, aber sie kontrollieren die Partie aus der Defensive heraus. Hartberg kommt zu keinen weiteren Großchancen.

Hingegen sorgt die Kühbauer-Elf mit zwei späten Treffern für die Entscheidung. Zunächst erzielt Christoph Lang mit einem Schuss ins lange Eck nach einer Kalajdzic-Hereingabe den 4:1-Treffer (90.+2).

Daraufhin markiert Kalajdzic mit einem traumhaften Distanztreffer von der Mittellinie aus den 5:1-Endstand (90.+5) und schnürt seinen Doppelpack.