Der LASK ist neuer Tabellenführer – und wie!

Die Linzer fegen, auch dank "Cheatcode" Sasa Kalajdzic, über Hartberg hinweg. User "Begor8229" fragt berechtigt: "Traut ihr Sasa Kalajdzic nochmal den Sprung zu einem Topklub zu"?

Doch damit nicht genug: Auch Rapid wahrt mit dem dritten 1:0-Sieg in Serie gegen Red Bull Salzburg die Außenseiter-Chance – ein Novum! Im Blickpunkt: Ercan "Big-Game-Aura" Kara.

In Episode 77 der Ansakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf die 29. Runde – und nehmen das Restprogramm aller Klubs genau unter die Lupe.

Auch die Qualigruppe kommt nicht zu kurz: Der WAC setzt ein längst überfälliges Lebenszeichen und bringt neue Spannung in den Abstiegskampf.

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