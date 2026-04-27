Ansakonferenz

Kurz vor der Krönung?

Drei Runden vor Schluss herrscht in der ADMIRAL Bundesliga pures Chaos im Titelrennen – die Ansakonferenz bringt Ordnung rein.

Kommentare

Der LASK ist neuer Tabellenführer – und wie!

Die Linzer fegen, auch dank "Cheatcode" Sasa Kalajdzic, über Hartberg hinweg. User "Begor8229" fragt berechtigt: "Traut ihr Sasa Kalajdzic nochmal den Sprung zu einem Topklub zu"?

Doch damit nicht genug: Auch Rapid wahrt mit dem dritten 1:0-Sieg in Serie gegen Red Bull Salzburg die Außenseiter-Chance – ein Novum! Im Blickpunkt: Ercan "Big-Game-Aura" Kara.

In Episode 77 der Ansakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf die 29. Runde – und nehmen das Restprogramm aller Klubs genau unter die Lupe.

Auch die Qualigruppe kommt nicht zu kurz: Der WAC setzt ein längst überfälliges Lebenszeichen und bringt neue Spannung in den Abstiegskampf.

Hier ansehen:

Mehr zum Thema

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga
82
Ingolitsch: "Jeder kommt hierher und parkt den Mannschaftsbus"

Ingolitsch: "Jeder kommt hierher und parkt den Mannschaftsbus"

Bundesliga
95
Beichler: "Nächsten Spiele sind Gott sei Dank nicht gegen Rapid"

Beichler: "Nächsten Spiele sind Gott sei Dank nicht gegen Rapid"

Bundesliga
61
"Erci, Erci" gefeiert: "Werd's mein Leben lang nicht vergessen!"

"Erci, Erci" gefeiert: "Werd's mein Leben lang nicht vergessen!"

Bundesliga
34
LASK mit Torlaune und Traumtoren! "Es war ein Highlight"

LASK mit Torlaune und Traumtoren! "Es war ein Highlight"

Bundesliga
15
Ingolitsch mit besonderem Lob für Koller nach Debüt-Tor

Ingolitsch mit besonderem Lob für Koller nach Debüt-Tor

Bundesliga
13
Red Bull Salzburg und die Frage nach dem Selbstvertrauen

Red Bull Salzburg und die Frage nach dem Selbstvertrauen

Bundesliga
49

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz LASK TSV Hartberg SK Rapid Wien FK Austria Wien Wolfsberger AC FC Blau-Weiß Linz SCR Altach WSG Tirol SV Ried GAK Harald Prantl Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Meister Thomas Silberberger Didi Kühbauer Dietmar Kühbauer Ercan Kara Sasa Kalajdzic Fabio Ingolitsch Daniel Beichler Johannes Hoff Thorup Sport-Talk