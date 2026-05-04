WAC-Keeper Nikolas Polster Thema bei Premier-League-Klubs

Sollte der WAC tatsächlich absteigen, gilt ein Abgang von Keeper Nikolas Polster als so gut wie sicher.

Kein Wunder also, dass sich Interessenten für den 23-Jährigen in Stellung bringen. Wie der "Daily Record" berichtet, sollen mehrere Klubs aus der englischen Premier League ein Auge auf den WAC-Schlussmann geworfen haben.

Interesse auch aus Schottland und Frankreich

Neben den bereits fix abgestiegenen Wolverhampton Wanderers sollen auch Brighton & Hove Albion und der FC Brentford Interesse haben. Um die beiden Letzteren gab es bereits im Winter erste Gerüchte.

Zudem seien dem Bericht zufolge auch Celtic Glasgow und St. Etienne ernsthaft am 23-Jährigen interessiert.

Polster spielt seit 2024 beim WAC und wurde 2025 für das ÖFB-Team nominiert. Auf den ersten Einsatz in Rot-Weiß-Rot wartet er allerdings noch.