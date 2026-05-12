Seit dem vergangenen Spieltag steht fest, dass der SK Sturm Graz erneut in der Qualifikation zur UEFA Champions League antreten wird.

Während es für die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch am letzten Spieltag noch um den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga geht, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison.

Auf der Rechtsverteidiger-Postion hat man sich im Winter leihweise die Dienste von Jusuf Gazibegovic gesichert. Ob der bosnische Nationalspieler über den Sommer hinaus in Graz bleibt, ist jedoch äußerst fraglich.

PSV II besitzt Option

Wie aus einem Bericht der niederländischen Tageszeitung "Eindhovens Dagblad" hervorgeht, beschäftigen sich die "Blackies" mit Essiën Bassey.

Der 19-jährige Niederländer spielt seit der U17 bei PSV Eindhoven und machte mit einer starken Premierensaison für PSV II auf sich aufmerksam. Fünfmal trat er als Vorlagengeber in Erscheinung.

Der Vertrag des Abwehrjuwels läuft in diesem Sommer aus, laut transfermarkt besitzt PSV II jedoch eine Option auf ein weiteres Jahr. Unklar ist, wie konkret die Bemühungen der Grazer sind.