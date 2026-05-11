Duelliert sich Salzburg mit Ex-Boss um 17-Jährigen?

Beim FC Red Bull Salzburg ist der sommerliche Umbruch fast schon traditionell. Auch in diesem Sommer stehen einige Zu- und Abgänge an. Entsprechend kursieren Gerüchte.

Jenes rund um David Alaba dürfte sich laut Sportchef Marcus Mann aber eher nicht bewahrheiten >>>

Realistischer wirkt da schon ein Transfer eines jungen Sturm-Juwels. Fadiala Tounkara (17) weiß bei Guingamp in der U19 zu überzeugen, erzielte in 18 Spielen zwölf Treffer.

Laut "Fußball Transfers" gehört Salzburg zu seinen Verehrern.

Auch Ex-Boss dran

Konkurrenz gibt es offenbar von einem ehemaligen Mitarbeiter. Auch Borussia Mönchengladbach - mit Ex-Salzburg-Sportchef Rouven Schröder - zeigt dem Bericht zufolge Interesse.

Tounkaras Vertrag in Guingamp endet laut "Transfermarkt" Ende Juni. Dann könnte Salzburg zuschlagen.