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Duelliert sich Salzburg mit Ex-Boss um 17-Jährigen?

Der FC Red Bull Salzburg wird mit einem Sturm-Juwel in Verbindung gebracht. Es gibt aber Konkurrenz von einem ehemaligen Mitarbeiter.

Duelliert sich Salzburg mit Ex-Boss um 17-Jährigen? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Beim FC Red Bull Salzburg ist der sommerliche Umbruch fast schon traditionell. Auch in diesem Sommer stehen einige Zu- und Abgänge an. Entsprechend kursieren Gerüchte.

Jenes rund um David Alaba dürfte sich laut Sportchef Marcus Mann aber eher nicht bewahrheiten >>>

Realistischer wirkt da schon ein Transfer eines jungen Sturm-Juwels. Fadiala Tounkara (17) weiß bei Guingamp in der U19 zu überzeugen, erzielte in 18 Spielen zwölf Treffer.

Laut "Fußball Transfers" gehört Salzburg zu seinen Verehrern.

Auch Ex-Boss dran

Konkurrenz gibt es offenbar von einem ehemaligen Mitarbeiter. Auch Borussia Mönchengladbach - mit Ex-Salzburg-Sportchef Rouven Schröder - zeigt dem Bericht zufolge Interesse.

Tounkaras Vertrag in Guingamp endet laut "Transfermarkt" Ende Juni. Dann könnte Salzburg zuschlagen.

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

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