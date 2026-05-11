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Deutscher Aufstiegsaspirant buhlt um Tormann der Saison

Der Schlussmann der Hartberger hat mit seinen starken Leistungen das Interesse eines deutschen Zweitligisten auf sich gezogen. Die Oststeirer sollen eine Millionenablöse fordern.

Deutscher Aufstiegsaspirant buhlt um Tormann der Saison Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In seiner Premierensaison in der ADMIRAL Bundesliga wurde Tom Ritzy Hülsmann direkt zum Tormann der Saison gewählt. Der 2,05 Meter große Keeper, der erst im vergangenen Sommer von Bayern München II zum TSV Hartberg stieß, könnte nach einem starken Jahr bereits wieder den Absprung wagen.

Wie die "Bild" berichtet, beschäftigt sich Hannover 96 mit dem 22-Jährigen. Denn mit Nahuel Noll ist die aktuelle Nummer eins nur ausgeliehen, ob sich eine Weiterverpflichtung realisieren lässt, ist offen. Auch Ersatzkeeper Leo Weinkauf hat nur mehr einen gültigen Vertrag bis Saisonende.

Doch nicht nur Hannover 96 soll ein Auge auf Hülsmann geworfen haben, auch Vereine aus Italien, Dänemark und der Schweiz sollen sich mit dem Ex-Bayern-Talent beschäftigen. Dem Bericht zufolge soll der FC Bayern München über eine Rückkaufoption verfügen, demnach würden allen voran die Münchner von einem Verkauf profitieren. Im Raum steht derzeit eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro.

Auch der Ersatzkeeper vom TSV Hartberg wird mit einem Transfer in Verbindung gebracht >>>

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