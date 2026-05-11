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Österreichischer Meister 2026 wird...

LASK oder Sturm? Die Meisterfrage steht vor der Entscheidung – und unten wartet der direkte Showdown zwischen GAK und Blau-Weiß Linz.

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Zwei Vereine kämpfen noch um den Meisterteller – und zwei zittern weiter um den Klassenerhalt.

Die Ansakonferenz blickt in Episode 79 zunächst nach oben: Der LASK bugsiert nach Rapid auch Red Bull Salzburg endgültig aus dem Titelrennen.

User "Marvin" bringt die Salzburger Misere auf den Punkt: "Red Bull ist die dritte Saison in Folge ohne Titel. Zum ersten Mal in der RB-Ära schlechter als Platz zwei. Wie konnte es so weit kommen?"

Doch auch in der Qualigruppe geht es heiß her: Gleich drei Klubs fixieren an einem Spieltag den Klassenerhalt – und damit steuert alles auf den direkten Showdown zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz zu.

Mittendrin sorgt User "Marcel" für Gesprächsstoff: "Auf welches Derby könnte man in der nächsten Saison eher verzichten: das Linzer Derby oder das Grazer Derby?"

Hier ansehen:

Die 79. Episode als Podcast anhören:

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
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