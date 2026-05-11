Afrikanisches Abwehrtalent beim LASK auf Probe

In der ADMIRAL Bundesliga steht der LASK vor dem großen Coup. Bei einem Punktgewinn am letzten Spieltag in Wien-Favoriten ist das zweite Double der Vereinsgeschichte Realität.

Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Auf der Suche nach einem Talent für die Defensive könnte der LASK in Kamerun fündig geworden sein. Wie aus einem Bericht von "L'equipe237" auf "X" hervorgeht, ist der 19-jährige Rechtsverteidiger Jeremy Djieze aktuell als Testspieler bei den Linzern im Einsatz.

Der Youngster, der in der Kadji Sport Academy in Kamerun ausgebildet wurde, muss sich in den nächsten Tagen einer Reihe von sportlichen Tests unterziehen.

Im Anschluss wird der LASK eine Entscheidung treffen, ob der 19-Jährige eine Zukunft beim Verein hat. Zunächst wäre der Kameruner wohl für die LASK Amateure OÖ eingeplant. Dass der Weg aber schnell in die erste Mannschaft führen kann, zeigte Modou Kéba Cissé vor.