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Vorbereitung gestartet! Zwei Bundesligisten mit Testspielsiegen
Der Wolfsberger AC und SCR Altach starten mit eindeutigen Testspielsiegen in die Saisonvorbereitung.
Die beiden Bundesligisten feiern souveräne Testspielsiege gegen zwei Teams aus der Landesliga!
Der SCR Altach setzt sich beim FC Hörbranz aus der Vorarlbergliga mit 4:0 durch. Erkin Yalcin erzielt einen Doppelpack, der die Rheindörfler mit 2:0 in die Pause schickt. Nach der Pause sorgen Lukas Jäger und Shingo Nakano für den 4:0-Endstand.
Der WAC feiert gegen WSG Radenthein ein Schützenfest. Der Bundesligist fertigt die Mannschaft aus der Kärntner Landesliga mit 18:0 ab. Im Fokus stehen die Neuzugänge der Wolfsberger. Sowohl Giacomo Vrioni als auch Otar Mamageishvili erzielen bei ihrem Debüt im WAC-Dress einen Hattrick.
Details zur Neuverpflichtung von Mamageishvili >>>
Die Vorbereitung für die Saison 2026/27 geht nun für beide Mannschaften weiter. Altach spielt am kommenden Samstag gegen St. Gallen. Der WAC bestreitet am selben Tag ein Testspiel gegen Nyiregyhaza aus Ungarn.