Vorbereitung gestartet! Zwei Bundesligisten mit Testspielsiegen

Die beiden Bundesligisten feiern souveräne Testspielsiege gegen zwei Teams aus der Landesliga!

Der SCR Altach setzt sich beim FC Hörbranz aus der Vorarlbergliga mit 4:0 durch. Erkin Yalcin erzielt einen Doppelpack, der die Rheindörfler mit 2:0 in die Pause schickt. Nach der Pause sorgen Lukas Jäger und Shingo Nakano für den 4:0-Endstand.

Der WAC feiert gegen WSG Radenthein ein Schützenfest. Der Bundesligist fertigt die Mannschaft aus der Kärntner Landesliga mit 18:0 ab. Im Fokus stehen die Neuzugänge der Wolfsberger. Sowohl Giacomo Vrioni als auch Otar Mamageishvili erzielen bei ihrem Debüt im WAC-Dress einen Hattrick.

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Die Vorbereitung für die Saison 2026/27 geht nun für beide Mannschaften weiter. Altach spielt am kommenden Samstag gegen St. Gallen. Der WAC bestreitet am selben Tag ein Testspiel gegen Nyiregyhaza aus Ungarn.