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WAC verdient an Millionentransfer mit

Dank einer Weiterverkaufsklausel beim Veratschnig-Transfer kassiert der Wolfsberger AC offenbar eine sechsstellige Summe.

WAC verdient an Millionentransfer mit
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wechsel von Nikolas Veratschnig zum Ligakonkurrenten FC Red Bull Salzburg ist auch für den Wolfsberger AC lukrativ.

Im Sommer 2024 wechselte Veratschnig vom WAC für 800.000 Euro zu Mainz 05. Hier wurde zusätzlich eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel vereinbart, wie die "Krone" schreibt.

Alle Details zum Wechsel von Nikolas Veratschnig zu Red Bull Salzburg >>>

Durch die jetzige Ablösesumme von 3,5 Millionen erhält der WAC eine Summe von 350.000 Euro.

Der Außenverteidiger hat bereits in der Jugendakademie der Lavanttaler gespielt. Bei den Profis absolvierte der 23-Jährige insgesamt 76 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und steuerte insgesamt sieben Assists bei.

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