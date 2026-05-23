Sturm Graz schnappt sich Hartberg-Keeper

Der SK Sturm Graz vermeldet den nächsten Neuzugang.

Nach Innenverteidiger Petar Petrovic verpflichten die Steirer Torhüter Ammar Helac.

Der 27-Jährige kommt nach Auslaufen seines Vertrages beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler stand in seiner Karriere neben Hartberg unter anderem bei Altach, Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz unter Vertrag und absolvierte neben neun Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga auch 69 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga.

Helac: "Die Chance muss man ergreifen"

"Wir waren für die kommenden Jahre auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der die Konstante neben den jungen Tormanntalenten um ihn herum werden soll. Mit Ammar Helac konnten wir genau dieses Profil erfüllen – er bringt Erfahrung in der ersten und zweiten Liga mit, verkörpert Professionalität sowie eine hervorragende Einstellung und wird sich perfekt in unser Torhüterteam einbringen können", sagt Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Helac selbst erklärt: "Die Chance, zu einem österreichischen Topklub wie Sturm Graz zu wechseln, muss man ergreifen. Ich freue mich sehr, ab Sommer hier loszulegen, meine Qualitäten in das Torhüterteam einzubringen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, täglich besser zu werden und die Ziele der Mannschaft zu erreichen."