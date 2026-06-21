Fix! Die Bundesliga bekommt ein Vater-Sohn-Duo

Konstantin Schopp bleibt dem TSV Hartberg für eine weitere Saison erhalten!

Wie die Oststeirer vermelden, wird der Verteidiger erneut vom FSV Mainz 05 ausgeliehen - diesmal sogar für eine gesamte Saison. Der 20-Jährige spielte bereits im Frühjahr für die Hartberger.

Schopp trainiert von Schopp

Zum ersten Mal wird Konstantin Schopp somit von seinem Vater und Neo-Hartberg-Chefcoach Markus Schopp trainiert.

Eine große Rolle spielt das zumindest angesichts von Trainer Schopps Aussagen in der Pressemitteilung nicht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Leihe von Konstantin um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Er hat in den vergangenen Monaten seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er hervorragend zu unserem sportlichen Weg beim TSV Hartberg passt. Konstantin ist ein junger österreichischer Nationalspieler mit viel Potenzial, hoher Professionalität und großem Entwicklungsspielraum."

Konstantin Schopp freut sich "auf die Zusammenarbeit"

Der Spieler sieht die erneute Leihe als Chance, um weiter Erfahrung in der Bundesliga zu sammeln. Darüber hinaus habe er mit Hartberg "ein sehr gutes Umfeld".

"Ich möchte die Zeit hier nutzen, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans und werde alles geben, um meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen", so Konstantin Schopp.