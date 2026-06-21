Liefering-Talent vor Sprung in die Bundesliga

Laut Informationen von "Sky" soll sich die WSG Tirol die Dienste von Marc Striednig gesichert haben.

Im Werben um den defensiven Mittelfeldmann soll sich der Bundesligist gegen Interessenten aus Deutschland, konkret Hoffenheim und Werder Bremen, sowie Lecce aus Italien durchgesetzt haben.

Der Vertrag von Striednig war zu Saisonende ausgelaufen.

Der 20-Jährige Salzburger hat in der vergangenen Saison 33 Spiele für Liefering bestritten. Darin erzielte er zwei Tore und steuerte einen Assist bei.