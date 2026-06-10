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Hartberg präsentiert Trainerteam für kommende Saison

Das Trainerteam des TSV Hartberg um Cheftrainer Markus Schopp nimmt Formen an. Er wird unter anderem von einem ehemaligen Deutschland-Legionär unterstützt.

Hartberg präsentiert Trainerteam für kommende Saison Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der TSV Hartberg präsentiert sein Trainerteam für die kommende Saison.

Nachdem Markus Schopp, der bei den Steirern auch als Technischer Direktor fungiert, schon im Mai als Nachfolger von Manfred Schmid vorgestellt wurde, ist nun auch sein Mitarbeiterstab komplett.

Unterstützt wird der 52-Jährige künftig von den Assistenztrainern Sargon Duran und dem ehemaligen Bielefeld-Legionär Manuel Prietl.

Duran war zuletzt eineinhalb Jahre Co-Trainer beim SK Sturm und besitzt die UEFA Pro-Lizenz. Prietl rückt von der Amateurmannschaft in die Kampfmannschaft auf. Er fungierte dort zuletzt zwei Jahre als Co-Trainer und war mitverantwortlich für den Aufstieg in die Regionalliga. 

Christian Dobnik bleibt Tormanntrainer. Christoph Glashüttner wechselt vom SK Sturm nach Hartberg und übernimmt die Position des Athletiktrainers und Performanceanalysten.

Gesucht wird noch ein Spieleranalyst, die aktuell noch vakante Position soll bis zum Trainingsstart besetzt werden.

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