Transferupdate: Rapid und Salzburg geben bekannte Namen ab

Der Donnerstag war wieder ein sehr geschäftiger Tag auf dem Transfermarkt.

Sowohl in der ADMIRAL Bundesliga, als auch in der ADMIRAL 2. Liga tat sich so einiges.

LAOLA1 fasst wie gewohnt zusammen:

Bundesliga:

Rapid hat Arnautovic-Angebot noch einmal nachgebessert

Rapid-Kicker Jansson wechselt in die Ligue 1

Deutscher Kultverein verpflichtet Salzburgs Capaldo

Statt Arnautovic? Zwei neue Namen für Rapids "Plan B"

Sturm: Böving-Abgang wohl nur Frage der Zeit

Fix: GAK verpflichtet LigaZwa-Goalgetter

Blau-Weiß Linz verlängert mit Leistungsträger

Austria fasst zwei bekannte Namen ins Auge

2. Liga:

Vienna verpflichtet ehemaligen GAK-Spieler

Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Tiroler Defensivmann