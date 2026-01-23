Die Chance lebt! So steigt Salzburg doch noch auf

Bei Punktegleichheit gelten folgende Kriterien:

a. bessere Tordifferenz in der Ligaphase

b. größere Anzahl erzielter Tore in der Ligaphase

c. größere Anzahl erzielter Auswärtstore in der Ligaphase

d. größere Anzahl Siege in der Ligaphase

e. größere Anzahl Auswärtssiege in der Ligaphase

f. größere Gesamtpunktzahl der Gegner in der Ligaphase

g. bessere Gesamttordifferenz der Gegner in der Ligaphase

h. größere Gesamtzahl erzielter Tore der Gegner in der Ligaphase

i. geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allen Spielen der Ligaphase von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen gelben und roten Karten (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte)

j. höherer Vereinskoeffizient

Harte Aufgabe im Birmingham - oder doch nicht?

Die "Bullen" selbst stehen vor der auf dem Papier höchsten Hürde aller zehn Teams. "Wir haben eine theoretische Möglichkeit, wenn wir beim Tabellendritten der Premier League, beim Tabellenzweiten der Europa League gewinnen", stellt Thomas Letsch die Ausgangslage auf recht fatalistische Weise dar.

Tatsächlich liegt genau in jenem Umstand, dass die "Villans" bereits fix im Europa-League-Achtelfinale stehen und in der heimischen Liga sensationell im Titelrennen dabei sind, die größte Chance für Salzburg.

Womöglich schont Star-Trainer Unai Emery im für seine Mannschaft eher unbedeutenden finalen Ligaphasen-Spiel den ein oder anderen Spitzenakteur und gibt Eigenbauspielern - von denen nicht weniger als 39 (!) über die sogenannte B-Liste im UEFA-Kader stehen - die Chance.

"Es ist weiterhin schwer, wir müssen dort gewinnen. Wir fahren dort hin und haben nichts zu verlieren", gibt sich Shootingstar Kerim Alajbegovic kämpferisch.

Vier aus Sechs müssen überholt werden

Doch selbst wenn es mit einem Sieg in Birmingham klappt, ist ein Weiterkommen alles andere als garantiert - im Gegenteil.

Kurzgefasst müssen die "Bullen" vier der sieben vor ihnen stehenden Teams der obigen Auflistung überholen - insofern keine der beiden zurückliegenden Mannschaft vorbeizieht.

Realistischerweise werden der FCSB auf 29 und die Go Ahead Eagles auf 30 aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz sowie der Schwere der Gegner nicht auf eine höhere Platzierung als die Salzburger kommen, sollten diese in Birmingham gewinnen. Gleichzeitig erscheint Lille auf 21 uneinholbar.

Wahrscheinlich müssen also vier Mannschaften aus dem Sextett Brann Bergen, BSC Young Boys, Celtic Glasgow, Ludogorets Rasgrad, Feyenoord Rotterdam und FC Basel hinter sich gelassen werden.

Schützenhilfe aus Graz?

Speziell im Falle von Celtic und Ludogorets könnte das ein schwieriges Unterfangen werden. Beiden reicht jeder Sieg in einem Heimspiel gegen eine jeweils bereits ausgeschiedene Mannschaft, um vor Salzburg zu bleiben.

Feyenoord und der FC Basel sind hingegen zurzeit punktegleich mit den "Bullen", weisen aber das jeweils um den Hauch bessere Torverhältnis auf. Gut möglich, dass diese beiden kriselnden Teams in der letzten Runde, wo auf beide Gegner, für die es noch um etwas geht, warten, schlechter als Salzburg abschneiden.

Womöglich sind die Mozartstädter also auf Schützenhilfe angewiesen. Und die könnte unter anderem ausgerechnet aus Graz kommen.

Wohl nur wenn der bereits ausgeschiedene SK Sturm einen Heimsieg gegen Brann Bergen feiert, sind die Salzburger Chancen auf ein Weiterkommen intakt. Gleichzeitig dürfte der noch um die Top-8 kämpfende VfB Stuttgart zuhause gegen YB nicht auslassen.

Zusatzmotivation für die Grazer in Form des ein oder anderen versprochenen Kastens Bier wird es von Seiten der Salzburger jedenfalls nicht geben. "Ich glaube nicht, dass Sturm sich freut, wenn wir ihnen eine Kiste Kaltgetränke schicken", zwinkert Letsch.

Fazit

Ein Weiterkommen wird für die Salzburg nicht nur schwer, sondern sehr schwer.

Zwar ist den "Bullen" in der Form vom vergangenen Donnerstag ein Sieg bei einem vielleicht nicht mehr allzu motivierten Aston Villa durchaus zuzutrauen, gleichzeitig dürfte in den Parallelspielen aber nicht allzu viel gegen sie laufen.

Dass Österreich Vizemeister sich nun in einer derart misslichen Lage in der Europa League befindet, ist ihm einzig allein selbst zuzuschreiben.

Speziell im Spiel gegen Porto zum Auftakt, dem Selbstfaller gegen Ferencvaros und der aufgrund einer unnötigen Roten Karte passierten Niederlage in Freiburg wurden viele Punkte fahrlässig liegengelassen.

Mit diesen zusätzlich auf dem Konto könnten sich die Salzburger jegliches Rechenspielchen ersparen.