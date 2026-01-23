Das 1%-Spiel: Kann Salzburg die Playoffs noch erreichen?

Salzburg kämpft gegen alle Wahrscheinlichkeiten!

Der 3:1-Sieg gegen Basel gibt Hoffnung – doch das Weiterkommen in die Playoffs bleibt unwahrscheinlich. Hannes und Patrick haben alle Szenarien durchgespielt.

"Glaube nicht, dass gegen Aston Villa noch was drin ist. Außer sie schonen Leuten", schreibt Felix auf YouTube.

Für Sturm Graz endete die Europacup-Reise mit 0:3 in Rotterdam. Beim Premierenauftritt von Trainer Fabio Ingolitsch gab es dennoch einen Lichtblick: Der erst 17-jährige Luca Weinhandl sammelte wertvolle internationale Erfahrung und hinterließ einen vielversprechenden Eindruck.

