Europacöp

Das 1%-Spiel: Kann Salzburg die Playoffs noch erreichen?

Mit nur einer einprozentigen Chance auf die Playoffs wird das letzte Europa-League-Spiel zum alles entscheidenden Duell.

Kommentare

Salzburg kämpft gegen alle Wahrscheinlichkeiten!

Der 3:1-Sieg gegen Basel gibt Hoffnung – doch das Weiterkommen in die Playoffs bleibt unwahrscheinlich. Hannes und Patrick haben alle Szenarien durchgespielt.

"Glaube nicht, dass gegen Aston Villa noch was drin ist. Außer sie schonen Leuten", schreibt Felix auf YouTube.

Für Sturm Graz endete die Europacup-Reise mit 0:3 in Rotterdam. Beim Premierenauftritt von Trainer Fabio Ingolitsch gab es dennoch einen Lichtblick: Der erst 17-jährige Luca Weinhandl sammelte wertvolle internationale Erfahrung und hinterließ einen vielversprechenden Eindruck.

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Die Chance lebt! So steigt Salzburg doch noch auf

Die Chance lebt! So steigt Salzburg doch noch auf

Europa League
31
Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?

Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?

LAOLA1
12
Kommentar: Dieser Salzburg-Spieler wird in Erinnerung bleiben

Kommentar: Dieser Salzburg-Spieler wird in Erinnerung bleiben

Europa League
43
Letsch überglücklich: "So wollten wir ins Jahr starten"

Letsch überglücklich: "So wollten wir ins Jahr starten"

Europa League
19
FC Salzburg schlägt Basel verdient und träumt vom EL-Aufstieg

FC Salzburg schlägt Basel verdient und träumt vom EL-Aufstieg

Europa League
43
Neues Sturm, alte Probleme: "Liegt viel Arbeit vor uns"

Neues Sturm, alte Probleme: "Liegt viel Arbeit vor uns"

Europa League
36
These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

Europa League
36
Kommentare

Kommentare

FC Basel FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz Feyenoord Rotterdam UEFA Europa League Europacup Sport-Talk Fabio Ingolitsch Thomas Letsch Kerim Alajbegovic Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Johannes Hofer Fußball Europacöp Luca Weinhandl LAOLA1+