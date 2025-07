Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Tiroler Defensivmann

Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt präsentiert einen weiteren Neuzugang!

Wie die Waidmannsdorfer am Donnerstag bekanntgeben, wechselt Defensivmann Alexander Ranacher in Kärntens Landeshauptstadt und feiert damit eine Rückkehr in LigaZwa.

Bereits von 2018 bis 2021 war der Rechtsverteidiger mit dem SC Austria Lustenau in der ADMIRAL 2. Liga im Einsatz.

Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zur WSG Tirol, für die Ranacher wettbewerbsübergreifend insgesamt 89 Partien bestritt (5 Tore, 5 Assists). Nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni setzt Ranacher seine Karriere nun bei Klagenfurtern fort.

Ranacher freut sich über Planungssicherheit

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich Alexander Ranacher für die Austria Klagenfurt entschieden hat. Mit ihm konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der Erst- und Zweitliga-Erfahrung und vor allem auch einen tollen Charakter mitbringt. Er ist ein Teamplayer, der sich immer voll reinhaut und alles vereint, um in unserem Kader eine Führungsrolle zu übernehmen", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Auch Ranacher freut sich über sein neues Kapitel, das ihm Planungssicherheit gibt: "Ich bin froh, dass ich nun Klarheit habe, wie es für mich weitergeht. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Waidmannsdorf, die sicherlich eine Herausforderung darstellt, da der Kader völlig neu zusammengestellt wird. Mein erster Eindruck von der Truppe ist aber total positiv. Es war direkt zu spüren, dass Feuer drin ist und die Burschen etwas erreichen wollen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen", sagt Alexander Ranacher.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige