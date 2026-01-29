USYNT and Inter Miami striker Peyton Presson (‘08) just scored a brace while on trial at Austrian club LASK. Big talent that is often overlooked when discussing the talented ‘08 class. pic.twitter.com/NrqR0UX7xs— American Ultras Talk (@usmntaut) January 28, 2026
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen
Mehrere US-Plattformen berichten von einem Probetraining eines Youngsters von Inter Miami bei den Linzern. Dort soll er auch getroffen haben.
Beim LASK dürfte ein vielversprechendes US-Talent gerade auf Probe sein.
Wie unter anderem die US-Plattformen "USMNTProspects" und "nxtgenmedia" berichten, befindet sich der 2008 geborene Stürmer auf Probe in Österreich. Das belegen auch Bilder mit LASK-Trainingsgewand und Trikot.
Presson sebst bestätigt als Co-Autor auf Instagram in einem Post von "risingballersusa" das Gerücht. Der US-Amerikaner dürfte wohl bei den Amateuren in Testspielen eingesetzt worden sein.
Von Verband für Camp nominiert
Dort soll er laut den US-Plattformen auch getroffen haben. Auf der LASK-Homepage ist beim 3:2-Testspielsieg der Amateure gegen Union Habau Perg von einem Probespieler die Rede, der einen Doppelpack geschnürt hat.
Presson wurde von 10. bis 16. Jänner in ein Camp des US-Verbands für junge Talente mit Nationalteampotential eingeladen. Jetzt überzeugt er wohl in Österreich.