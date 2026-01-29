NEWS

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Mehrere US-Plattformen berichten von einem Probetraining eines Youngsters von Inter Miami bei den Linzern. Dort soll er auch getroffen haben.

Beim LASK dürfte ein vielversprechendes US-Talent gerade auf Probe sein.

Wie unter anderem die US-Plattformen "USMNTProspects" und "nxtgenmedia" berichten, befindet sich der 2008 geborene Stürmer auf Probe in Österreich. Das belegen auch Bilder mit LASK-Trainingsgewand und Trikot.

Presson sebst bestätigt als Co-Autor auf Instagram in einem Post von "risingballersusa" das Gerücht. Der US-Amerikaner dürfte wohl bei den Amateuren in Testspielen eingesetzt worden sein.

Von Verband für Camp nominiert

Dort soll er laut den US-Plattformen auch getroffen haben. Auf der LASK-Homepage ist beim 3:2-Testspielsieg der Amateure gegen Union Habau Perg von einem Probespieler die Rede, der einen Doppelpack geschnürt hat.

Presson wurde von 10. bis 16. Jänner in ein Camp des US-Verbands für junge Talente mit Nationalteampotential eingeladen. Jetzt überzeugt er wohl in Österreich.

