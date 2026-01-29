Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

Der SK Rapid soll ein erstes Angebot für Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla abgelehnt haben.

Das sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer bei der Pressekonferenz vor dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel bei der SV Ried. "Bendi ist absoluter Stammspieler und sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob für solche Spieler ein Wintertransfer der richtige Schritt ist", so Katzer.

Ferencvaros lockt

Wie "Sky" berichtet, soll Ferencvaros Budapest starkes Interesse an Bolla haben und wolle den 26-Jährigen unbedingt in die Heimat lotsen. Ein erstes schriftliches Angebot soll bereits abgelehnt worden sein.

Bolla hat bei Rapid noch einen Vertrag bis Sommer 2027, für die Hütteldorfer lief er bislang in 72 Spielen auf, erzielte vier Tore und steuerte fünf Assists bei. Für Ungarns Nationalteam kommt er bereits auf 34 Einsätze, transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert mit 2,2 Millionen Euro.