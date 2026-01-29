NEWS

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Die Ablöseverhandlungen laufen, könnten aber kompliziert werden. Ein Abwehrtalent dürfte fix an die Salzach kommen.

Der FC Red Bull Salzburg könnte kurz vor Ende der Transferfenster noch einmal ordentlich am Transfermarkt zuschlagen. Die Ankunft eines DFB-Talents der TSG Hoffenheim soll bevorstehen >>>

Auch beim ungarischen Nationalspieler Damir Redzic, der schon vor Wochen mit Salzburg in Verbindung gebracht wurde, dürfte es jetzt ernst werden.

Komplizierte Verhandlungen

Wie "Sky"-Reporter Dennis Bayer auf "X" berichtet, habe man sich mit dem Flügelspieler von Dunajska Streda mündlich geeinigt. Ein Abschluss steht aber zumindest noch nicht unmittelbar bevor. "Ablöseverhandlungen laufen, sind aber kompliziert", schreibt Bayer.

Auch Celtic Glasgow soll sich mit dem 22-Jährigen beschäftigen. Der einmalige ungarische Nationalspieler, welcher im November sein Debüt feierte, besitzt einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro, steht bei seinem aktuellen Klub noch bis 2027 unter Vertrag.

