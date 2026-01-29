U17-WM-Spieler unterschreibt Profivertrag bei der Admira

Sergej Savic unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei Admira Wacker.

Das gibt der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt. Der 17-jährige Innenverteidiger stand bei der U17-Weltmeisterschaft, die mit Platz zwei für die ÖFB-Youngsters endete, in zwei Partien über 90 Minuten am Platz (darunter im Halbfinale gegen Italien), im Finale gegen Portugal wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Savic spielt seit der Jugend für die Admira, im Herbst kam er vorwiegend bei den Admira Panthers in der Landesliga zum Einsatz. Nun macht er den nächsten Schritt in seiner Karriere.

"Hat alle Anlagen"

"Sergej hat alle Anlagen für einen top Innenverteidiger, der perspektivisch auf einem sehr hohem Niveau spielen kann, und auch performen wird. Es freut uns, mit ihm nach Bennie Glitia und August Tscheppe einen weiteren Spieler des Jahrganges 2008 vertraglich zu binden, vor allem aber, weiterhin zu fördern", wird Sportdirektor Ralf Muhr zitiert.

Man wolle Savic die Perspektive Profifußball bei der Admira bieten, im aber auch bei seinem schulischen und persönlichen Werdegang bestmögliche Unterstützung bieten, so Muhr.