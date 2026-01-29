NEWS

Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein

Stattdessen könnte es für den ehemaligen deutschen Nationalspieler in die Serie A gehen.

Wechselt ein Ex-Stürmer des FC Red Bull Salzburg ausgerechnet zu Sturm Graz? Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass sich der Meister mit Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim beschäftigt >>>

Wie "Sky"-Reporter Ben Heckner jetzt berichtet, sei ein Deal mit den Grazern aber unwahrscheinlich, wenn auch nicht komplett vom Tisch.

Unter Ilzer außen vor

Stattdessen soll sich Serie-A-Klub Lecce mit dem 27-Jährigen beschäftigen. Sowohl eine Leihe als auch ein fixer Transfer seien möglich.

In der aktuellen Saison war Berisha unter Ex-Sturm-Coach Christian Ilzer komplett außen vor, konnte keinen einzigen Einsatz verbuchen. Sportboss Andreas Schicker dürfte an einem Abgang arbeiten, der Vertrag von Berisha gilt bis 2027.

