Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix

Beim SK Sturm soll der nächste Neuzugang kurz bevorstehen.

Das berichten die "Vorarlberger Nachrichten" und die "Kleine Zeitung". Demnach fehlen für einen Transfer von Paul Koller von Altach nur noch Formalitäten. Ein ablösefreier Wechsel im Sommer sei laut "Kleine Zeitung" schon vor längerem fixiert worden, dieser soll nun vorgezogen werden.

"In Wahrheit sind nur noch ein paar formale Kleinigkeiten von Seiten der Grazer zu machen, daher steht einem Transfer von Paul Koller zum Meister nicht mehr viel im Wege", wird Altachs Sportkoordinator Eric Orie in den VN zitiert.

Mittelfeldspieler vor Abschied, Stürmer kommt

Ein anderer Spieler soll laut der "Kleinen Zeitung" hingegen vor dem Abschied stehen: Mittelfeldspieler Julius Beck (20) stehe vor einer Leihe nach Skandinavien.

Der Däne konnte sich bei Sturm nicht durchsetzen, kam nur zu wenigen Kurzeinsätzen. Der Abgang von weiteren Spielern in der Abwehr oder im Angriff sei zudem eine Möglichkeit.

Zudem wolle Sportchef Michael Parensen einen neuen Stürmer. Man habe analysiert, "dass uns ein Stürmer, der Bälle sichert und ablegt, sowie in der Box Präsenz hat, guttun würde, weil wir gegen viele Gegner nicht die tiefen Räume bekommen", so Parensen in der "Kleinen Zeitung". Ein Abbruch der Leihe von Amady Camara zu Nantes soll bevorstehen.

Nächste Biereth-Millionen?

Zudem dürfen sich die "Schwoazn" wohl über zusätzliche Einnahmen freuen. Mika Biereth könnte Nachfolger von Ricardo Pepi bei PSV Eindhoven werden.

Noch-Klub Monaco soll eine hohe Ablösesumme von rund 47 Millionen Euro fordern - ein Teil davon könnte durch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Graz landen.

Zuletzt wurde Biereth auch mit Juventus in Verbindung gebracht.