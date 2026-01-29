Kerim Alajbegovic (18) zeigte seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Red Bull Salzburg im Sommer ordentlich auf. Auch am Donnerstag im EL-Showdown ruhen die Salzburger Hoffnungen gegen Aston Villa (ab 21:00 Uhr auf CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>) auf dem jungen Bosnier.

Bekannt ist, dass Bayer Leverkusen eine Rückkaufoption für den Teenager besitzt. "Zum Thema Rückkaufklausel wurde im Winter schon viel gesagt, für mich ist diese Sache aktuell erledigt. Ich bin Spieler des FC Red Bull Salzburg und will mich nur darauf fokussieren. Was im Sommer passiert, werden wir sehen", meinte der Youngster kürzlich im Gespräch mit 90minuten.

Doch es dürfte nicht nur Interesse von seinem Ex-Klub geben. Bereits in der Vergangenheit wurden Chelsea, Manchester United und der FC Porto mit einem Transfer in Verbindung gebracht.

Vorerst Absage an Serie-A-Klubs

Jetzt dürften auch Klubs aus Italien angeklopft haben. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg hätten sich Topteams aus der Serie A in den vergangenen Tagen vermehrt in Salzburg gemeldet und sich um einen Winterdeal bemüht.

Gemeinsam mit Sportchef Marcus Mann, der erst kürzlich in einer Ansakonferenz Spezial zu Gast war, wurde entschieden, dass der Bosnier bis Sommer in der Mozartstadt bleibt. Dann besitze Leverkusen eine Rückkaufklausel für acht Millionen Euro.

Auf Salzburg, das den Bosnier für gerade einmal zwei Millionen Euro an die Salzach lotsen konnte, wartet auf jeden Fall ein Transferplus.