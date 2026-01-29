NEWS

Salzburg schnappt sich wohl DFB-Talent von Hoffenheim

Ex-Altach-Coach Klose verliert wohl eine Leihgabe an den österreichischen Vizemeister. Laut "Bild" soll der Deal so gut wie durch sein.

Der FC Red Bull Salzburg dürfte vor dem Deadline-Day noch einmal am Transfermarkt zuschlagen.

Laut "Bild" steht das 20-jährige Abwehrtalent Tim Drexler kurz vor einem Wechsel an die Salzach. Er war bislang von der TSG Hoffenheim an den 1. FC Nürnberg verliehen.

Spielte bereits in Deutscher Bundesliga

Das DFB-Talent kam in der 2. Deutschen Bundesliga beim Klub von Ex-Altach-Coach Miroslav Klose regelmäßig von Beginn an zum Zug, verbuchte 13 Auftritte in der laufenden Saison. Jetzt soll er, wie es heißt, einen langfristigen Vertrag in der Mozartstadt unterschreiben.

Der Abwehrspieler weist bereits Erfahrung in der Deutschen Bundesliga vor. 16 Mal lief er dort für die TSG Hoffenheim auf. Bei seinem Stammklub hat das DFB-Talent noch einen Vertrag bis 2028, Sportchef Andreas Schicker dürfte ihn jetzt verkaufen.

Drexler kann sowohl rechts hinten als auch in der Abwehrzentrale auflaufen.

