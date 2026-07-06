NEWS

Sturm verpflichtet Vienna-Youngster

Der 20-Jährige zählte in den letzten beiden Spielzeiten zu den Stammkräften der Döblinger. Jetzt geht er den nächsten Schritt.

Sturm verpflichtet Vienna-Youngster Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz verpflichtet Kelechi Nnamdi vom First Vienna FC.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger schließt sich der zweiten Mannschaft der "Blackies" an, über die Vertragsdauer machen die Grazer keine Angaben.

"Kelechi ist ein junger, spannender Spieler, der trotz seines Alters bereits Erfahrung in der 2. Liga sammeln konnte. Er bringt Tempo, Dynamik und eine gute Ausbildung mit und passt damit sehr gut in unser Profil", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Nnamdi hat seine Karriere im Nachwuchs des SK Rapid gestartet, mit 13 Jahren übersiedelte der 1,77 Meter große Rechtsfuß in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg.

Seit 2023 spielte der Österreicher für die Vienna, war seit 2024 fester Bestandteil des Profi-Kaders. Für die Döblinger lief Nnamdi in 45 Spielen der ADMIRAL 2. Liga auf, verbuchte dabei fünf Assists. Sein Arbeitspapier war noch bis Sommer 2027 gültig.

Die besten Bundesliga-Choreos der Saison 2025/26

Sturm Graz

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden?

Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden?

Bundesliga
1
Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab

Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab

Bundesliga
17
Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen

Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen

2. Liga
1
Sturm Graz muss wochenlang auf Rozga verzichten

Sturm Graz muss wochenlang auf Rozga verzichten

Bundesliga
15
Nach Karriereende mit 30: Ex-BVB-Star kickt in Kreisliga weiter

Nach Karriereende mit 30: Ex-BVB-Star kickt in Kreisliga weiter

International
Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Deutsche Bundesliga
4
Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Bundesliga
10

Kommentare

Admiral Bundesliga 2. Liga Fußball SK Sturm Graz Transfermarkt First Vienna FC