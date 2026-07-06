Sturm verpflichtet Vienna-Youngster

Der SK Sturm Graz verpflichtet Kelechi Nnamdi vom First Vienna FC.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger schließt sich der zweiten Mannschaft der "Blackies" an, über die Vertragsdauer machen die Grazer keine Angaben.

"Kelechi ist ein junger, spannender Spieler, der trotz seines Alters bereits Erfahrung in der 2. Liga sammeln konnte. Er bringt Tempo, Dynamik und eine gute Ausbildung mit und passt damit sehr gut in unser Profil", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Nnamdi hat seine Karriere im Nachwuchs des SK Rapid gestartet, mit 13 Jahren übersiedelte der 1,77 Meter große Rechtsfuß in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg.

Seit 2023 spielte der Österreicher für die Vienna, war seit 2024 fester Bestandteil des Profi-Kaders. Für die Döblinger lief Nnamdi in 45 Spielen der ADMIRAL 2. Liga auf, verbuchte dabei fünf Assists. Sein Arbeitspapier war noch bis Sommer 2027 gültig.