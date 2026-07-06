BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer

🚨💥 EXCL | Mauro Hämmerle to FC Blau-Weiß Linz - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026
Full agreement reached with FC Augsburg. The 18 y/o striker was strongly wanted by head coach Michael Köllner.
Medical scheduled for Tuesday. Permanent transfer. Contract until 2029. FCA have secured a buy-back… pic.twitter.com/F6fHw0lwOj
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