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BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer

Die Königsblauen dürften sich einen jungen Stürmer geschnappt haben, der zuletzt in Deutschland gespielt hat.

BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Blau-Weiß Linz verstärkt sich für die Mission Wiederaufstieg wohl mit Mauro Hämmerle.

Wie "Sky" berichtet, hat sich der Bundesliga-Absteiger mit dem FC Augsburg auf einen Wechsel des ÖFB-U19-Stürmers geeinigt.

Demnach hat sich Trainer Michael Köllner stark für einen Transfer des Angreifers eingesetzt. Hämmerle soll in Linz bis 2029 unterschreiben, Augsburg dürfte sich eine Rückkaufklausel gesichert haben.

Für die Fuggerstädter ist der 18-Jährige seit November 2023 aktiv, die vergangene Saison bestritt er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Dort sind ihm zwei Tore und ein Assist in 24 Spielen gelungen.

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