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Zuletzt bei der Vienna: Neuer Stürmer für den FAC

Die Floridsdorfer verstärken sich mit einem Angreifer aus dem Ländle.

Zuletzt bei der Vienna: Neuer Stürmer für den FAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neuzugang für den FAC!

Der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga verstärkt sich mit Amir Abdijanovic. Der 25-jährige Vorarlberger war bis zuletzt beim First Vienna FC unter Vertrag und wechselt ablösefrei in den 21. Wiener Gemeindebezirk. Dort unterschreibt der Stürmer bis 2027, mit Option auf eine weitere Saison.

"Wir kennen Amirs Qualitäten. Wir haben ihn in den letzten Jahren immer wieder auf dem Schirm gehabt. Sein Profil gibt unserem Offensivspiel eine weitere Variable", wird Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zitiert.

Bundesliga-Erfahrung mit Altach

Abdijanovic bringt es in seiner Karriere bisher auf 36 Bundesliga-Einsätze für den SCR Altach, sowie 63 Spiele in LigaZwa für Dornbirn, Horn und die Vienna.

"Ich hatte bereits in der Vergangenheit positive Gespräche mit dem FAC, allen voran mit Lukas Fischer und meinem neuen Trainer Mario Sonnleitner. Ich identifiziere mich voll und ganz mit dem Verein und freue mich auf die familiäre Atmosphäre. Ich möchte regelmäßig auf dem Platz stehen, werde hart arbeiten und gemeinsam mit der Mannschaft hoffentlich eine erfolgreiche Saison hinlegen", blickt der Stürmer voller Vorfreude auf die Saison.

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