Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden?

Am Sonntag, dem 5. Juli, ist auf dem österreichischen Transfermarkt nicht allzu viel los gewesen.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Transfers und Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab

Tabakovic steht vor Rückkehr in die Bundesliga!

ADMIRAL 2. Liga:

Voitsberg verpflichtet griechischen U21-Teamspieler

Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen