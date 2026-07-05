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Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden?
Haris Tabakovic soll ante Portas stehen. Darüber hinaus vermelden die Bullen einen Abgang aus der Innenverteidigung. Das Transfer-Update:
Am Sonntag, dem 5. Juli, ist auf dem österreichischen Transfermarkt nicht allzu viel los gewesen.
LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Transfers und Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer
Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab
Tabakovic steht vor Rückkehr in die Bundesliga!
ADMIRAL 2. Liga:
Voitsberg verpflichtet griechischen U21-Teamspieler