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Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden?

Haris Tabakovic soll ante Portas stehen. Darüber hinaus vermelden die Bullen einen Abgang aus der Innenverteidigung. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Hat Salzburg einen Stürmer gefunden? Foto: © GEPA
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Am Sonntag, dem 5. Juli, ist auf dem österreichischen Transfermarkt nicht allzu viel los gewesen.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Transfers und Ereignisse am Transfermarkt:

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