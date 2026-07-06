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ÖFB-U19-Teamspieler wechselt aus Deutschland zur SV Ried

Die Innviertler schnappen sich einen jungen Verteidiger vom FC Augsburg. Seine Ausbildung genoss der Neuzugang u.a. beim SK Sturm.

ÖFB-U19-Teamspieler wechselt aus Deutschland zur SV Ried Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Ried ist am Transfermarkt weiter aktiv.

Oliver Sorg wechselt vom FC Augsburg ins Innviertel und unterzeichnet ein Arbeitspapier bis Sommer 2029. Nach Lukas Malicsek, Stefan Schwab, Jaedin Rhodes und Samuel Chukwudi ist Österreichs U19-Teamspieler der fünfte Neuzugang.

Den Linksverteidiger zieht es nach einem Jahr beim deutschen Bundesligisten zurück in die Heimat, für die zweite Mannschaft der Fuggestädter kam der 18-Jährige in 25 Spielen zum Einsatz. Dabei verbuchte Sorg je ein Tor und einen Assist.

Ausbildung bei GAK, KSV und Sturm

Nach jeweils zwei Jahren im Nachwuchs des GAK und der Kapfenberger SV schloss sich Sorg 2021 der Jugend des SK Sturm an.

Bei den Grazern spielte sich der Abwehrspieler bis zur zweiten Mannschaft hoch, für Sturm II bestritt Sorg 31 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga. Im Sommer 2025 wechselte er ablösefrei nach Augsburg.

Ried als Plattform für junge Österreicher

Die Verpflichtung des Nachwuchs-Teamspielers zeige "unseren Wert" als Plattform für junge österreichische Spieler, betont Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.

"Oliver ist ein offensivstarker Außenverteidiger mit großen spielerischen Fähigkeiten und einer starken Athletik. Wir wollen Verantwortung für den heimischen Fußball übernehmen und Talente weiterentwickeln. So können wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Nationalmannschaft auch in Zukunft bei Weltmeisterschaften vertreten ist", so Fiala.

Sorg blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. "Für mich ist das der nächste gute Schritt. Mein Ziel ist es, in der Bundesliga anzukommen, Spielzeit zu bekommen und mein Können zu zeigen", so der 18-Jährige.

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